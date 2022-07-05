أحرز فريق جازو للسباقات GR نتيجة تاريخية ضمن رالي سفاري كينيا الأسطوري بالفوز بالمراكز الأربعة الأولى، إذ حقق السائق كالي روفانبيرا فوزا كاسحا بالمركز الأول على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 69.

وانضم إليه على منصة التتويج كل من إلفين إيفانز وتاكاموتو كاتسوتا اللذان حققا المركزين الثاني والثالث على التوالي، إلى جانب سيباستيان أوجييه، الذي جاء في المركز الرابع على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 1، وترفع رصيدها بـ 62 نقطة.



يمثل هذا الفوز الانتصار العاشر لتويوتا في رالي سفاري كينيا، والمرة الأولى منذ العام 1993 التي تحقق فيها تويوتا المراكز الأربعة الأولى في السباق ذاته ضمن بطولة العالم للراليات WRC. وشكل مسار السباق تحديا كبيرا للسائقين نتيجة اختلاف التضاريس وتنوعها، بدءا بالرمال الناعمة والعميقة، ومرورا بالأرض الرطبة والموحلة، فضلا عن الصخور والحجارة المتواجدة في كل مكان.

وكان السباق إلى حد بعيد أصعب تحد حتى الآن بالنسبة للجيل الجديد من مركبات تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ «هايبرد». ومع ذلك، نجحت في تخطي جميع العقبات التي فرضتها عليها التضاريس القاسية في كينيا، لتحافظ على موثوقيتها وتقدمها خلال مراحل السباق.



هذا، ونجح السائق كالي روفانبيرا ومساعده يوني هالتونين في تخطي جميع العقبات والتحديات بنجاح على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 69 ليحققا فوزهما الرابع في خمس جولات، ما عزز صدارتهما للبطولة عن فئة السائقين بفارق 65 نقطة.

كما قدم السائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن أداء مميزا على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 33، ونافسا زملاءهما على المركز الأول، وبقيا قرابة الـ 20 ثانية في الصدارة، إلا أنهما أنهيا السباق متأخرين بفارق 52.8 ثانية بسبب تساقط الأمطار، وتوجا بالمركز الثاني لهذا الموسم.



وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن: «تهانينا لكالي، ويوني، وإلفين، وتاكاموتو، وسيباستيان، وشكرا لكم على تحقيق هذه النتيجة التاريخية.

إنها المرة الأولى التي يتمكن فيها فريق جازو للسباقات من إحراز المراكز الأربعة الأولى، ويعود الفضل في ذلك إلى سائقينا الذين قادوا مركباتهم وتمكنوا من إعادتها بأمان على الرغم من الصعوبة البالغة للطرقات في كينيا.

أنا فخور بأن الفريق يسهم في تطوير أفضل مركبات على الإطلاق من خلال المعطيات والمعلومات المستمدة من السباقات التي تقام على الطرقات الحقيقية».