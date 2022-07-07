أعلن البنك الأهلي الكويتي عن خدمة توفير العيادي ودعمه لحملة «عيديتي»، وهي مبادرة أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.



وتدعم حملة «عيديتي» قيم البساطة والراحة وتضع العملاء في مقدمة الأولويات، وتتمحور هذه الحملة حول توفير العديد من أجهزة الصرف الآلي في المواقع الحيوية التي يكثر عليها إقبال الجمهور لسحب «العيدية» خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ونتيجة للطلب العام المتزايد، ستتم تعبئة أجهزة الصرف الآلي بالأوراق النقدية من فئات 1 و5 و10 و20 دينارا، وتتوافر خدمة الصرف الآلي حاليا في مول 360 ومول الكوت وفي موقعين في مجمع الأفنيوز.



ويوفر البنك الأهلي الكويتي خدمة العيادي في جميع أفرع البنك، مع خدمة توصيل العيادي لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وعملاء النخبة.

كما ستتواجد سيارة السحب الآلي الخاصة بالبنك من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 8 مساء في جمعية الدعية (7 الجاري) وجمعية الجابرية (8 الجاري) وجمعية النصر في الخيران من 9 إلى 14 الجاري.



وفي معرض حديثها عن هذه المبادرة، قالت جهير معرفي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: لدينا تقاليدنا التراثية التي تدعم الارتباط الثقافي بين المجتمعات، والعيدية تعتبر من بين هذه التقاليد العريقة التي تحتفل بالأطفال وتقوي العلاقة التي تربطهم بأهلهم وبكبار السن.



.. ومستمر في تقديم خدماته خلال العيد



أعلن البنك الأهلي الكويتي أنه سوف يغلق أبوابه بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 10 يوليو 2022 حتى يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.



وسيعمل البنك على نطاق محدود لخدمة عملائنا يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، من خلال الفروع التالية من الساعة 8.30 صباحا حتى 3 مساء:



المركز الرئيسي، الفروانية، الفحيحيل، الشويخ، الجهراء الجديد، السالمية، حولي.



وسوف يستأنف البنك أعماله المعتادة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.



علما أن البنك سيواصل خدماته المصرفية على شبكة الإنترنت المتوافرة وعبر مركز الاتصال على مدار اليوم أثناء العطلة، كما يستطيع العملاء الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على 1899899.



وبهذه المناسبة، يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين، داعين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.