مع اقتراب موسم الحج المبارك، وتجسيدا لمساهماته الاجتماعية التي تخدم كل شرائح المجتمع، أعلن البنك الأهلي المتحد عن تواجد فريق من المتطوعين من موظفي البنك في مطار الكويت الدولي لتوديع الحجاج وتوزيع الهدايا على أكبر عدد من المسافرين لأداء مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، حيث تعد هذه اللفتة الإنسانية جزءا من الدور المجتمعي الرائد للبنك الأهلي المتحد والهادف إلى المشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية والدينية، خاصة هذه المناسبة الدينية المفعمة بالإيمان والروحانية.



وقد أعرب المسافرون من حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي قام بها متطوعو البنك في وداعهم وتقديم الهدايا المتنوعة التي يحتاجها الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج، مؤكدين أن «المتحد» كعادته سباق في القيام بالمبادرات الإنسانية التي تؤكد على دوره المجتمعي المتميز وحرصه على المشاركة في كل المناسبات الاجتماعية والدينية المهمة .



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة المسؤولية المجتمعية والتواصل الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: تأتي هذه المبادرة في إطار حرصنا على توديع الحجاج ومشاركتهم هذه اللحظات المفعمة بالإيمان والروحانية، وأن نقدم لهم هدايا من المستلزمات الرئيسية لاستخدامهم خلال رحلة الحج.