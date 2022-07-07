في إطار مساعيها المستمرة والدؤوبة لتوسيع شبكة خطوطها حول العالم وتطوير خدمة العملاء، ومنح خيارات سفر متنوعة لعملائها الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن توقيع اتفاقية الرمز المشترك مع شركة الخطوط الجوية «السريلانكية» في تاريخ 20 يونيو 2022 وتتيح الاتفاقية لـ«الكويتية» إدراج رمزها ضمن رحلات طيران «السريلانكية» كما تتيح أيضا لـ«السريلانكية» إدراج رمزها ضمن رحلات «الكويتية» على خط كويت - كولومبو- كويت.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز العلاقة التجارية القائمة بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية السريلانكية الممتدة لأكثر من 4 عقود منذ عام 1978 وترتقي بها إلى آفاق جديدة، وتلبية لمتطلبات عملائنا الكرام سيتم تشغيل 3 رحلات أسبوعية إلى كولومبو اعتبارا من أكتوبر المقبل وبالمثل تقدم الخطوط الجوية السريلانكية خدماتها للمسافرين على هذا الخط منذ عام 1999 وتشغل حاليا رحلة واحدة يومية إلى الكويت.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السريلانكية ريتشارد نوتال: يسعدنا دخول فصل جديد في العلاقة طويلة الأمد بين الخطوط الكويتية والخطوط السريلانكية والتي من المتوقع أن تحقق قيمة لعملائنا بطرق متعددة، مؤكدا أهمية سوق الشرق الأوسط للخطوط الجوية السريلانكية، كما أننا نسعى باستمرار لتوسيع شبكتنا ومجموعة منتجاتنا لخدمة هذا القطاع بشكل أفضل متطلعين إلى العمل مع الخطوط الجوية الكويتية وخلق المزيد من التعاون بين شبكاتنا المدمجة لصالح مسافرينا.