تواصل شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس- بنز في الكويت، جهودها الحثيثة والتزامها تجاه التطوير العملي المستدام من خلال توفير شبكة واسعة من محطات الشحن الكهربائية في جميع أنحاء الكويت لسيارات الجيل الجديد التي تعمل على الطاقة الكهربائية.

ومع الانتشار الملحوظ لمجموعة سيارات Mercedes-EQ، تقدم شركة الملا أوتوموبيلز لعملائها أينما كانوا شبكة واسعة من محطات الشحن الكهربائية لتعزز من مجموعة الخدمات الشاملة التي تقدمها مرسيدس- بنز لهم.



تقدم الملا أوتوموبيلز لعملائها 17 محطة شحن كهربائية ثابتة إضافة إلى 4 محطات شحن متنقلة في جميع أنحاء الكويت.



وتتوافر المحطات في معارض الملا أوتوموبيلز في الري والشويخ الصناعية والأحمدي وفي مواقف سيارات مرسيدس- بنز المخصصة في الأفنيوز - B3، بالإضافة إلى مواقف برج الوطني ومجمع الراية في مدينة الكويت، كما توفر الملا أوتوموبيلز محطات شحن متنقلة في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الكويت، تمكن العملاء من شحن مركباتهم خلال رحلاتهم من وإلى وجهات العطلات والمنتجعات الترفيهية.



وتحرص شركة الملا أوتوموبيلز على توفير أفضل أنواع المنتجات والخدمات التي تفوق توقعات عملائها وتلبي كافة احتياجاتهم.

ومع المجموعة الواسعة للسيارات الكهربائية التي تقدمها مرسيدس- بنز، توفر لعملائها خيارات متعددة لشحن مركباتهم.

مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وإعلان مرسيدس- بنز عن رؤيتها 2039 للحد من الانبعاثات الكربونية، توجهت الملا أوتوموبيلز نحو بناء شبكة واسعة من محطات الشحن الكهربائية.

تضم سلسلة مرسيدس EQ مجموعة من السيارات الكهربائية المتوقع وصولها خلال هذا العام، ومحطات الشحن الكهربائي هذه سوف تسهم في تقديم خدمات الشحن التي يحتاج اليها العملاء لتشغيل سياراتهم الكهربائية والاستمتاع بتجربة القيادة المستقبلية من مرسيدس- بنز، إضافة إلى توفيرها مجموعة واسعة من محطات الشحن الكهربائي في مختلف مناطق الكويت، وتوفر أيضا الملا أوتوموبيلز لعملائها شاحن حائط للشحن المنزلي ذي تكلفة اقتصادية، يمكّن العملاء من شحن سياراتهم من المنزل وفي الوقت الذي يرغبون به.