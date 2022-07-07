أعلنت بورصة الكويت عن فوزها بجائزة أفضل بورصة مستدامة في الشرق الأوسط للعام 2022، والتي تمنحها مجلة بان فاينانس، إحدى أهم المجلات العالمية المرموقة المختصة في مجالات التمويل والاقتصاد والتجارة.

ذلك وأشادت المجلة المرموقة باستدامة سوق المال الكويتي، ووصفت البورصة بأنها جهة إصدار نموذجية، وشركة تتمتع بعمليات وممارسات متميزة، فضلا عن كونها عنصرا أساسيا في استدامة ومرونة سوق المال الكويتي.



وتسعى مجلة بان فايننس لتكون جوائزها مؤشرا حقيقيا للتميز، حيث يتم إبراز المنشآت والأفراد المتميزين في تخصصاتهم، وتسليط الضوء على منجزاتهم وريادتهم.

ومما يميز جوائز المجلة أنها ليست مخصصة للشركات العالمية الكبرى فحسب، بل كثيرا ما تمنح لمؤسسات تعمل على نطاق محدود لكنها تقوم بأدوار رائدة.

هذا، ويتم تحديد قوائم الترشيح النهائية للجائزة بواسطة فريق المجلة الذي يركز على الموضوعات ذات الصلة ويقرر جدارة عرضها والتعريف بها.



وكانت بورصة الكويت قد قامت في أواخر العام 2021 بنشر دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتوفير معلومات شفافة ومنتظمة لكل المعنيين من المستثمرين، والعملاء، والموردين، والمنظمين، وغيرهم من أصحاب المصالح.



وفي إطار حرصها على تطبيق استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة، قامت الشركة في شهر أبريل من هذا العام بنشر تقريرها الأول عن الاستدامة الذي تطرقت فيه الى تفاصيل استراتيجيتها وما قامت بعقده من شراكات وتنفيذه من مبادرات ضمن مجال تقرير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لعام 2021.



إضافة إلى ذلك، نظمت بورصة الكويت ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي هدفت الى رفع مستوى الوعي بأفضل معايير وممارسات إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتطبيقاتها، وضمان توافقها مع الاستراتيجية الشاملة للشركة ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.