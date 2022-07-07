أعلن بنك برقان عن تعطيل أعماله خلال الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، وذلك لمدة 4 أيام، اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 10 يوليو حتى مساء الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.



وحفاظا على استمرار مصالح العملاء وعدم توقفها يستأنف البنك أعماله بشكل رسمي في عدد من الأفرع يوم الخميس الموافق 14 يوليو، من الساعة 8:30 صباحا حتى 3:00 عصرا، في كل من: فرع المقر الرئيسي، فرع الأحمدي، فرع الأفنيوز، فرع السالمية، فرع الجهراء - تيماء، وفرع القرين.



علاوة على ذلك، تستمر أعمال البنك في فرع المطار بساعات العمل الاعتيادية طوال اليوم لـ 24 ساعة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، كما يستمر مركز خدمة العملاء وخدمة الواتساب بالعمل على مدار الساعة من خلال الرقم 1804080، وذلك بهدف الإجابة عن كافة الاستفسارات.



ويتقدم بنك برقان بهذه المناسبة لكل أبناء الكويت بأطيب التبريكات، وكل عام وأنتم بخير.