عبدالله ناصر صباح الأحمد: نثق بكفاءات وقدرات أعضاء المجلس الجديد لتحقيق المزيد من النمو والتطور

مسعود حيات: الدعم الذي سيقدمه مجلس الإدارة سيعزز تنفيذ خطط البنك وإستراتيجياته بنجاح



أعلن بنك برقان عن انتخاب الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد في منصب رئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تمتد من 2022 إلى 2024 خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق ماجد عيسى العجيل، وذلك إثر انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والخمسين للبنك بحضور نصاب نسبته 85.138%، وبعد صدور موافقة بنك الكويت المركزي على ذلك.



وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد: «نحن على ثقة بأننا سنتمكن بفضل كفاءات وقدرات أعضاء المجلس الجديد، وثقة مساهمينا الكرام، بقدرتنا على مواصلة التقدم ببنك برقان نحو المزيد من النمو المستدام والتطور والتميز.

وأود بهذه المناسبة أن أعبر عن شكري للإدارة التنفيذية للبنك وجميع الموظفين على تفانيهم وجهودهم التي عززت المكانة الرائدة لبرقان بين المؤسسات المالية في الكويت».



تنفيذ الإستراتيجية



من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة مسعود حيات: «يسعدنا انضمام الشيخ عبدالله ناصر الصباح لقيادة بنك برقان في منصب رئيس مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

ونحن واثقون من أن الدعم الذي سيقدمه مجلس الإدارة برئاسته سوف يدعم مواصلة تنفيذ خطط البنك واستراتيجياته بنجاح».



ويشغل الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للاستثمار، وهو عضو في مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة وبنك الخليج المتحد - البحرين، كما يترأس لجنة حوكمة الشركات في مجلس إدارة بنك برقان.



وقد حاز الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد على درجة البكالوريوس من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة البريطانية، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا - الولايات المتحدة الأميركية.



مركز ريادي



ومنذ تأسيسه في عام 1977، ركز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية، حيث يحتل البنك مركزا رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا)، ولبنك برقان حضور قوي في الإمارات من خلال مكتب الشركة «برقان للخدمات المالية المحدودة».



واستمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال.

وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.