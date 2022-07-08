



الأضحية عن الزوج المتوفى



ما حكم الأضحية عن زوجي المتوفى؟



٭ الأضحية عن الميت استقلالاً جائزة في قول كثير من أهل العلم، وهي من جملة الصدقات عنه، وإن كان الأفضل أن يذبح الحي أضحيته ويشرك فيها أهل بيته الأحياء والأموات. والله أعلم.



نعم تجزئ



هل تجزئ الأضحية عن صاحبها وعن أهل بيته؟



٭ تجزئ الأضحية عن المضحي وعن أهل بيته ممن ينفق عليهم. والله أعلم.



الأضحية والصدقة



هل الأفضل الأضحية أم الصدقة بثمنها؟



٭ أن يضحي المسلم بالأضحية بشروطها أفضل من التصدق بثمنها لأن الأضحية عبادة عظيمة وقربان صالح وفيها إظهار لشكر الله على نعمه وامتثال لأمر الله: «فصلّ لربك وانحر».



فيه تيسير



هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟



٭ هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء أن يذبح ذبيحة معتبرة وينوي بها النسكين الأضحية والعقيقة وهي التي يسميها الناس اليوم بـ «التميمة»، والمشهور من مذهب الحنابلة أنها تجزئ، وبهذا القول يقول به كثير من الفقهاء، وفيه تيسير على الناس. والله أعلم.



نية المضحي



هل يجب أن تكون نية المضحي مقارنة للذبح؟



٭ ما دام أنه عينها أضحية بأن اشتراها أو أفرزها فتكفي هذه النية، لأن الأضحية تكون أضحية بالتعيين. والله أعلم.



نذرت أن أذبح عجلا، فهل يجوز أن أجمع بينه وبين الأضحية بنية واحدة؟



٭ الذي عليه العلماء أنه لا يجمع بين النذر والأضحية، فعليه أن يفي بما نذره لله تعالى.



أما إذا نذر أن يذبح أضحية فله ذلك. والله أعلم.