

من أجل ربط طفلك بعيد الأضحى المبارك عليك باصطحابه أثناء شراء الأضحية وإخباره بقصة ذبح الأضحية في العيد لارتباطه بشعائر الإسلام، ويمكن اصطحابه برفقة الأب أثناء توزيع اللحوم من أجل أن يكتسب الصغير صفة العطاء والرحمة، ويجب على الأب والأم تعريف الطفل بمعنى الأضحية والغاية منها ونقص على الابن كل ما يتعلق بالأضحية، كما علينا اصطحاب أطفالنا لشراء ملابس العيد من أجل ربط الطفل بفرحة العيد التي ينتظرها طويلا مع شراء الهدايا الملائمة له من أجل إدخال السرور على قلبه، كما يمكن للأم تزيين غرفة الطفل بلافتات الحج الصغيرة من أجل التمييز بينه وبين عيد الفطر، وتعريف الطفل بعدد ركعات صلاة عيد الأضحى وتجهيز ملابس العيد المعطرة، كما على الوالدين شراء الحلوى ليقوم أطفالك بتوزيعها على الصغار والفقراء وإخبار الطفل بأنه بذلك يضفي السعادة على قلوبهم وبذلك نوقظ روح الخير والشعور بالآخر داخل أطفالنا، كما تصطحب الأم أطفالها لزيارة الأهل وصلة الأرحام وأن تظهر لهم السرور والفرح لزيارتهم وودهم، وبذلك نستطيع أن نوصل معاني وقيم العيد لأطفالنا.