الشطي: لصوم يوم عرفة لغير الحاج ثواب عظيم ويكفّر سنة ماضية وسنة آتية

الجميعة: يجازي الله عزّ وجلّ عباده الصائمين في هذا اليوم بالمغفرة وتكفير السيئات

السويلم: الدعاء يوم عرفة يكون أعظم ثواباً وأجزل عطاء وأقرب إجابة



يوم عرفة أفضل الأيام، فيه التجلي العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء» ونحن اليوم نعيش هذا اليوم العظيم ماذا يقول علماء الشرع لمن لم يقدّر له الحج هذا العام؟



يقول د.بسام الشطي، يوم عرفة يأتي في العشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم بها الله في قوله (وليال عشر) وخاصة يوم عرفة لغير الحاج حيث يسوق الله للعباد في تلك الأيام، وفي يوم عرفة خيرات عظيمة وجمع فيها كنوزا فضيلة، حيث قال ان النبي قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الى الله من هذه الأيام» قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء».



ونحن نعيش هذا اليوم على المسلم ان يكثر من التكبير للصلاة، حيث يستحب التكبير والاكثار من النوافل فإنها من افضل القربات، فعن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك اليه بها درجة وحط عنك بها خطيئة» وهذا عام في كل وقت. كما على المسلم ادخال السرور على المساكين والسعي في قضاء حاجات المحتاجين، كما عليه المواظبة على الدعاء ففي هذا اليوم يوم عرفة للدعاء خصوصية زائدة على الدعاء في غيره من الأوقات لكثرة ما يجود به الله تعالى على عباده في هذا اليوم ويعظم ما يتفضل به عليه من اجابة دعائهم وتحقيق مرادهم وقبول رجائهم، وبلوغ امانيهم قال صلى الله عليه وسلم «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» حتى ان الشيطان ليخنس فما يرى يوما ما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذلك إلا لما رأى من تنزل رحمة الله تعالى وتجاوزه عن ذنوب عباده وعتقه لرقابهم من النار، ولصوم يوم عرفة لغير الحجيج ثواب عظيم وتكفير لسنة سابقة وسنة قادمة.



العمل الصالح



ويضيف د.جلوي الجميعة عن فضل يوم عرفة قائلا: انه يوم اكمال الدين وإتمام النعمة ويوم عيد لأهل الإسلام جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال: أي آية؟ قال: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا - سورة المائدة: آية 3) فقال عمر رضي الله عنه: «إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة» رواه البخاري. كما أن من فضل يوم عرفة هو الشفع الذي أقسم به الله في كتابه وأن الوتر هو يوم النحر وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وأخرجه الإمام احمد والنسائي في تفسيره، وايضا هو أفضل الأيام عند الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أفضل الأيام يوم عرفة» وهو يوم المباهاة ومغفرة الذنوب والعتق من النيران، إذا كان يوم عرفة ينزل الله الى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: «انظروا الى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم» فتقول الملائكة: يا رب فلان فيقول قد غفرت لهم فما من يوم اكثر عتقا من يوم عرفة.



ودعا د.الجميعة كل مسلم لأن يكثر من الدعاء والأعمال الصالحة ومن هذه الأعمال التي يمكن ان يتقرب بها الى الله عزّ وجلّ في هذا اليوم الصيام، حيث يجازي الله تعالى عباده الصائمين في هذا اليوم بالمغفرة وتكفير السيئات لسنتين سنة ماضية وسنة لاحقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم «يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له» وأيضا الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».



أفضل الأيام



من جهته، قال الشيخ يوسف السويلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة فقال رجل: «هل أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن افضل من عدتهن جهادا في سبيل الله وقال وما من يوم افضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله عزّ وجلّ إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض اهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير اكثر عتيقا من النار من يوم عرفة فعلى من هو صائم اليوم يدعو الله في يوم اكمال الدين وإتمام النعمة يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار».



ويستحب التكبير والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فالدعاء في يوم عرفة يكون أعظم ثوابا وأجزل عطاء وأقرب إجابة.