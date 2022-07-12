عاطف رمضان



قام فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحملة على عقارات قيد الإنشاء في الفروانية، حيث تعدى أصحابها على شبكة الكهرباء وقاموا بمخالفة قوانين وقرارات الوزارة ممثلة بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2017 من خلال نقل معدات صندوق وزارة «الكهرباء» دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك.



وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في الوزارة أحمد الشمري لـ «الأنباء»، ان فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء وبالتنسيق مع قطاع شبكات التوزيع يرصد المواقع والعقارات قيد الإنشاء، والتي غالبا ما تكون فيها مخالفات تهدد سلامة الشبكة وأرواح الناس، حيث قام الفريق اليوم بشن حملة مفاجئة على هذه العقارات بعد رصدها سابقا وتنفيذ محاضر وقطع خدمة التيار الكهربائي عن تلك العقارات قيد الإنشاء والتي لا يقطنها أحد. وأكد الشمري أن القانون يطبق على الجميع ولا تهاون في أي تعد يتعلق بالمساس بشبكة الكهرباء أو خدمة المياه، داعيا الجميع إلى التعاون للمصلحة العامة.



هذا، وقد شن الفريق في يوم «عرفة» الفائت حملة واسعة على المنطقة الحرفية في العارضية الصناعية استهدفت محلات، وذلك بعد ورود بلاغات تتعلق بهدر للطاقة الكهربائية والمياه داخل المنطقة، حيث وجه الفريق أكثر من 40 ملصقا وإنذارا شفهيا لتلك المحلات المخالفة بتجنب هدر الطاقة الكهربائية أو خدمة المياه دون استخدام المرشدات ومخالفة القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2017 والقرار 255 لسنة 2010 والمعدل بالقرار 61 لسنة 2018.