استكمالا للجهود التي تقوم بها الكويت لحل قضية المواطنين المدرجين على قائمة العقوبات في مجلس الأمن والتواصل القائم والمستمر بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن ولجنة العقوبات، تقرر أن يقوم أمين المظالم ريشارد مالنجوم بزيارة الى الكويت في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل تلبية لدعوة من وزارة الخارجية، وذلك للقاء رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع حمد المشعان بهدف استكمال إجراءات رفع أسماء المواطنين المدرجين على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن، والذين اجتازوا برنامج التأهيل المعد من الوزارة في هذا الخصوص.