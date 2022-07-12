أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاثنين، أن عدد سكان العالم يفترض أن يصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر، متوقعة أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام 2023.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إنه في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة، فإن ذلك «هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها»، دون أن يذكر حالات ملموسة.



وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ 1950، وقد يصل إلى نحو 8.5 مليارات نسمة عام 2030 و9.7 مليارات عام 2050، مع توقع أن يبلغ ذروته مع نحو 10.4 مليارات نسمة عام 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100. في حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في 8 دول هي جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.