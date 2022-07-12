أسامة أبوالسعود



وجه وكيل وزارة الأوقاف ورئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد عمادي الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود الكبيرة التي بذلتها في موسم الحج هذا العام.



وقال عمادي، في اتصال مع «الأنباء» من مكة المكرمة، إن الحج هذا العام كان «سهالات»، مشيدا بجهود أجهزة الدولة في المملكة وخاصة رجال وزارة الداخلية في تسيير الحركة المرورية بكل انسيابية وتفريج حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة وفق الخطط الموضوعة لمنع أي ازدحام أو تدافع، وهو ما سهل أمور ضيوف الرحمن وسهل تأدية المناسك بكل أريحية.



وأكد عمادي أن جميع حجاج الكويت بخير وصحة وأدوا مناسكهم بفضل الله ويبدأون في العودة إلى البلاد وفق الجداول الموضوعة في رحلات الطيران.



وأشاد عمادي بجهود جميع أعضاء البعثة وأصحاب الحملات على الجهود الطيبة التي بذلوها خلال موسم الحج هذا العام، داعيا الله عز وجل أن يجعل تلك الجهود في موازين أعمالهم وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى كويتنا الغالية والمملكة العربية السعودية الشقيقة وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.