رشيد الفعم



بانتهاء المشاورات التي أمر بها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وكلف سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد بإجرائها لتشكيل الحكومة الجديدة، اقترب إعلان اسم رئيس الوزراء المكلف، على أن تكون المهلة المحددة له لإعلان أعضاء حكومته القصيرة خلال الأسبوعين المقبلين، وسيكون مطلوبا منه أداء القسم الدستوري أمام صاحب السمو في بداية أغسطس على أبعد تقدير.



وكشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أن جلسة مجلس الأمة ستعقد الثلاثاء من الأسبوع الذي يشهد قسم الحكومة أمام صاحب السمو، حيث سيؤدي الوزراء القسم أمام المجلس، قبل أن تباشر السلطتان التشريعية والتنفيذية مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية والحسابات الختامية والحالة المالية للدولة، وفقا للتقارير التي رفعتها لجنة الميزانيات والحسابات الختامية أخيرا إلى المجلس.

وذكرت المصادر أنه «فور الانتهاء من إقرار الميزانيات سيتم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، من دون مناقشة قوانين أو مشاريع مطروحة على جدول أعمال المجلس، محالة من اللجان البرلمانية، إلا إذا استجد أمر يستدعي غير ذلك».

ولفتت المصادر إلى أن «تشكيل الحكومة الجديدة لن يأخذ وقتا طويلا مثلما حدث مع ميلاد الحكومة الحالية الذي استمر ما يزيد على شهر، بل مجرد أيام معدودة فقط، يرفع خلالها رئيس الوزراء المكلف أسماء تشكيلته الوزارية الجديدة، والتي سيكون عمرها قصيرا، إذ ستكون مهمتها الرئيسية بعد الميزانيات الإشراف والتجهيز للانتخابات الجديدة لمجلس الأمة قبل نهاية العام الحالي كما هو متوقع بعد حل البرلمان الحالي، والذي ترى الأوساط أن مرسومه سيصدر في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، على أن تعقد الانتخابات في غضون شهرين من صدوره».