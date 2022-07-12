عاطف رمضان



وصل أمس الاثنين في مطار الجزيرة على متن الرحلة رقم 220 أول وفود حجاج بيت الله الحرام، حيث أجرت «الأنباء» لقاءات متفرقة مع عدد منهم، حيث عبروا عن فرحتهم بما لمسوه من سهولة ويسر في أداء فريضة الحج وجميع المناسك بدءا من مغادرتهم الكويت حتى عودتهم، وأشادوا بجهود الحكومة الكويتية وحكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن التنظيم والاستقبـــال وتسهيـــل الإجراءات في جميع مراحل رحلة الحج المباركة.



في البداية، تحدث أول حاج كويتي وصل أرض الوطن عبدالعزيز العنزي قائلا: ان مناسك الحج هذا العام كانت ميسرة نتيجة الجهود الكبيرة والجبارة التي بذلتها الحكومتان الكويتية والسعودية لإزالة جميع العراقيل والعقبات من أمام الحجاج، مشيدا بحسن التنظيم وازالة المعوقات والمشكلات التي قد تواجه الحجاج أثناء أداء فريضتهم حيث استمتع الحجاج بأداء الفريضة، معربا عن شكره للقيادة الكويتية ولحملات الحجاج والبعثات الكويتية على التنظيم المميز والمتابعة وتواجد جميع أعضاء البعثات والفرق المرافقة الذين كانوا يتابعون أوضاع الحجاج.



بدوره، أعرب الحاج جراح العنزي عن شكره لجميع المعنيين في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة على كل ما قدموه من جهود كبيرة وعمل متواصل للتيسير على الحجاج، وكذلك جميع العاملين في مطار الكويت على حسن استقبال الحجاج والجهود التي بذلوها أيضا خلال الذهاب، مشيرا إلى أن شعائر الحج تمت بسلاسة وسهولة ولله الحمد، داعيا الله تعالى أن يتقبل من جميع الحجاج وأن يعودوا إلى أهاليهم بالسلامة.



من جانبه، أفاد الحاج عمر الشمري لـ«الأنباء» بأن فريضة الحج تمت تأديتها من قبل الحجاج هذا العام بخير وسهولة ومن دون أي مشكلات هذه السنة، مشيرا الى ان مناسك الحج كانت ميسرة، ومشيدا بحسن التنظيم من قبل القائمين على الحج.



وزاد قائلا: قمنا بتأدية مناسك الحج على أتم وجه وكانت الأمور ميسرة من خلال بعثة الحج الكويتية ووزارة الحج في المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى وبتعاون جميع الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج لهذا العام.



أما الحاج ناصر شلال الشمري فقد اعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللحكومتين الكويتية والسعودية ولجميع من ساهم بتنظيم الحج هذه السنة.



ووصف الشمري موسم الحج هذه السنة قائلا: لقد شعرنا كأننا انتقلنا من بيوتنا في الكويت الى بيوتنا في السعودية ولم نشعر بأي مشقة ولمسنا حسن الترحيب والاستقبال في المملكة العربية السعودية الشقيقة من الجميع ومنذ وصولنا، فقد تمت خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه «بيض الله وجوههم».



ونسأل الله تعالى أن يتقبل من جميع الحجاج حجهم وأن يعودوا جميعا إلى أوطانهم وأهاليهم سالمين بإذنه عز وجل.