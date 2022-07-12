عبد الكريم العبدالله



تفقد مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي عدة مرافق تابعة للمنطقة في جولة له برفقة مدير مستشفى العدان بالإنابة د.حسين الشمري.



وذكر د.الشطي في تصريح لـ «الأنباء»، انه تفقد مركز إسعاف العدان للاطلاع على سير العمل ومتابعة أنماط طلبات الإسعاف واحتياجات المركز.



وبين أن مركز إسعاف العدان تعامل مع 36 بلاغا على الأقل يوميا خلال العطلة، كما تمت الاستعانة بالإسعاف الجوي للحالات الحرجة، مشيدا بدور فنيي وفنيات الإسعاف في المركز.



وأشار د.الشطي إلى أنه تم تفقد مستشفى العدان وزيارة أقسام وعيادات الطوارئ والأجنحة والصيدلة والمختبرات والتصوير الطبي والعلاقات العامة، فضلا عن السجلات الطبية، لافتا إلى أنه نقل تهاني وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا إلى جميع العاملين بالمستشفى.



وأوضح د.الشطي أنه تمت زيارة قسم طوارئ الأطفال في مبنى مستشفى الأحمدي القديم، مشيدا بجهود العاملين وقدرتهم على استيعاب زيادة الحالات في القسم، شاكرا جهودهم المخلصة في العمل وخدمة المرضى والمراجعين.