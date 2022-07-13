هادي العنزي



يغادر صباح اليوم منتخبنا الوطني للكرة السلة للشباب (تحت 18 سنة) مدينة اسطنبول التركية متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في البطولة العربية للشباب لكرة السلة، والتي تنطلق غدا وتستمر منافساتها حتى 23 يوليو الجاري.



وقد أقام منتخبنا الوطني معسكرا تدريبيا لمدة أسبوعين في تركيا استعدادا للبطولتين العربية والخليجية المؤهلة الى نهائيات آسيا، ولعب «الأزرق الشاب» 6 مباريات ودية، تمكن خلالها المدرب سلمان رمضان من اختيار 14 لاعبا للمشاركة في البطولتين من إجمالي 18 لاعبا شاركوا في المعسكر التركي.



من جانبه، ذكر رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة الاتحاد ثامر الشنفا، أن الأزرق الشاب وصل إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، بعدما لعب 6 مباريات ودية قوية، مضيفا أن البطولة الخليجية المقبلة تحظى بأهمية كبيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة، لكونها مؤهلة لنهائيات كأس آسيا، وعليه فإن البطولة العربية ستكون أقل أهمية من نظيرتها «الخليجية»، وقد كان جميع اللاعبين على قدر عال من المسؤولية، حيث أبدوا التزاما كبيرا بتعليمات الجهازين الفني والإداري، بالإضافة إلى حرصهم على تقديم أفضل ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات الودية.