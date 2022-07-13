مبارك الخالدي



انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مساء اول من امس على ستاد صباح السالم بالمنصورية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد الذي سيبدأ 25 أغسطس المقبل بمسابقة الدوري الممتاز، وقاد تدريبات الأخضر المستشار الفني والمدرب المساعد التونسي يامن الزلفاني الذي تم التعاقد معه مؤخرا، وساعده في قيادة الحصة التدريبية المعد البدني التونسي مناف نابي الذي التحق بصفوف الأخضر مؤخرا.



ويمتلك المستشار الفني الزلفاني سيرة ذاتية زاخرة، اذ شغل منصب المدير الفني لعدة أندية عربية وهي أبها السعودي ونواذيبو الموريتاني والكوكب السعودي وشبيبة القبائل الجزائري وظفار العماني، كما درب في فرق المراحل السنية في نادي نيس الفرنسي، ونجح في قيادة فريق المريخ السوداني للتأهل الى الدور قبل النهائي من البطولة العربية.



وفي جانب متصل، لاتزال إدارة الفريق في حالة بحث عن مدرب لقيادة الأخضر في المرحلة المقبلة، ومن المقرر ان تتواصل التدريبات المحلية حتى موعد المغادرة الى معسكر خارجي.