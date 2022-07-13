يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز الصحة العامة وممارسة الأنشطة الرياضية، في إطار الالتزام بمسؤولياته المجتمعية وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أقام البنك أول بطولة بادل لموظفيه، بمشاركة 34 فريقا من مختلف إدارات البنك.



وأقيمت البطولة على ملاعب Padel District في الفروانية واستمرت على مدار يومين وشهدت تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة، وفي ختام البطولة تم تكريم المركزين الأول والثاني لكل من فئتي الرجال والسيدات.



وبهذه المناسبة، قال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني محمد الصراف: «يحرص بنك الكويت الوطني دائما على تشجيع موظفيه على ممارسة الأنشطة الرياضية بكل أنواعها، كما يوفر البيئة التي تدعم الحفاظ على نمط حياة صحي».



وأضاف ان تنظيم البنك الوطني لمثل هذه الفعاليات يأتي من منطلق إيمانه بأهمية تحسين صحة وسلامة أصحاب المصالح الرئيسيين بمن فيهم الموظفون، والعملاء، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من نهج التنمية المستدامة.



وأوضح الصراف أن الوطني ملتزم بتعزيز بيئة العمل المثالية التي تحفز الموظفين على التفاعل فيما بينهم، وتسخير كل الإمكانات التي تساعدهم على ممارسة هواياتهم المفضلة وتحسين حالتهم الصحية، بما ينعكس إيجابيا على أدائهم الوظيفي.



وأكد أن البنك سيواصل العمل والمضي قدما في رعاية ودعم مختلف الفعاليات التي تشجع الموظفين على تحسين نمط حياتهم وممارسة الرياضة، كما سيستمر في تبني المبادرات الهادفة إلى نشر الوعي الصحي كجزء من مسؤوليته الاجتماعية.



ويتمتع بنك الكويت الوطني بثقافة بيئة عمل قوية ودعم غير محدود لموظفيه، بما يساعدهم على الارتقاء والتطور الدائم وبناء مستقبل وظيفي مستدام.



ويعتبر بنك الكويت الوطني أحد أبرز المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الاستدامة، كما أنه سباق دائما في رعاية وتنظيم العديد من المبادرات التي تبرز دور الصحة والرياضة في المجتمع ومن أبرزها سباق الوطني للجري والذي يتم تنظيمه على مدى أكثر من 25 عاما، ويعد من أهم الأحداث الرياضية التي تهدف إلى تشجيع أنماط الحياة الصحية واللياقة البدنية.