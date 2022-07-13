يعقوب العوضي



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب تحت 19سنة إلى البحرين اليوم للمشاركة في منافسات بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وستنطلق البطولة الجمعة المقبل، حيث يفتتح منتخبنا مواجهاته السبت بمواجهة كوريا الجنوبية في السادسة مساء بتوقيت الكويت.

وتضم مجموعة الأزرق كلا من كوريا الجنوبية، والسعودية وإيران، ويتأهل عنها إلى الأدوار النهائية صاحبا المركزين الأول والثاني. وأنهى الأزرق مرحلة الإعداد الأخيرة قبل يومين في معسكره بمصر، حيث واجه المنتخب المصري للشباب والناشئين.



وكانت رحلة الاعداد قد انطلقت يونيو الماضي محليا ثم اتجه الأزرق إلى إسبانيا والبرتغال وخاض مباريات ودية مع فرق أوروبية إلى جانب منتخب الشباب البرتغالي.



ويترأس الوفد رئيس الاتحاد الفريق ركن متقاعد ناصر صالح بومرزوق يرافقه أمين السر قايد العدواني والجهاز الإداري برئاسة مدير المنتخبات محمد الخميس إلى جانب إداري الأزرق عبدالعزيز الزعابي والجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني إيسيديرو ومساعده المدرب الوطني وليد سالمين و19 لاعبا هم: فواز المشاري، حمد دشتي، خليفة المطيري، سيد حسين، مسلم حسين، عبدالهادي حسن، علي نصير، فرج السالم، يوسف ضايف، محمد العربيد، أحمد الجويعد، محمد الشمري، سيف العدواني، عبدالرحمن العنزي، مهدي الحداد، عبدالله الشمري، سلمان السند، عبدالله معرفي وعبدالرحمن الشمري.

من جهته، أكد إداري المنتخب عبدالعزيز الزعابي، أن المعسكر أتى بثماره، حيث وصل اللاعبون لمرحلة جيدة من الجاهزية البدنية والفنية، وقد عادت المباريات الودية في المعسكرين الإسباني والمصري بالفائدة على اللاعبين، مطالبا الجماهير الكويتية بمساندة المنتخب الذي يعد نواة المنتخب الأول في المستقبل.



من جانب آخر، أنهى العربي إجراءات التعاقد مع لاعب الدائرة بنادي الكويت سابقا عبدالرحمن البالول، ومن المتوقع أن يعلن الأخضر عن التوقيع الرسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة.



إلى ذلك، انتهت فترة إعارة لاعب الكويت محمد الغربللي إلى فريق القرين، وتلقى الغربللي عدة عروض، وتدرس إدارة الأبيض إعارته موسما آخر فيما يدرس اللاعب العروض المطروحة عليه.