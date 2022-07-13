

مبارك الخالدي



انطلقت مساء أول من أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت على الملعب الفرعي لستاد النادي بحضور رئيس مجلس الأمة الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم، وذلك استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق 25 أغسطس المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.



وأشرف على التدريب المدرب الكرواتي رادان غاسانين ومساعده والمستشار الفني محمد عبدالله والمدرب المساعد كريم بن شادي ومدرب الحراس أنيس مقداد ومدرب اللياقة العيد بن ناجح الصغير وأخصائيا العلاج الطبيعي شبل أحمد وماهر سلامة، كما تواجد نائب رئيس الجهاز الإداري عادل عقلة ومحمد الهاجري وأحمد الصبيح بمشاركة 20 لاعبا، فيما جلس على دكة البدلاء اللاعب أحمد الزنكي ولم يشارك في التدريب لحاجته الى فترة طويلة من العلاج والتأهيل بعد إجرائه عملية جراحية في برشلونة، ومن المقرر أن تستمر تدريبات الأبيض حتى موعد المغادرة الى معسكره في النمسا.



من جانبه، أبدى المدرب رادان سعادته الغامرة بعودته إلى تدريب الأبيض مجددا، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: جزء كبير ومهم من خبراتي التدريبية كانت بنادي الكويت، وأعتز كثيرا بالعديد من الصداقات التي تربطني بشخصيات رياضية مرموقة بالنادي، واليوم أنا في تحد كبير مجددا.



وأشار رادان إلى أنه كان متابعا جيدا للدوري الممتاز الكويتي في السنوات الماضية، و«أعلم أن الكويت بطل كما العادة، وتنتظرنا جميعا بطولة مهمة وتحديات كثيرة وكبيرة الموسم المقبل، ومن الجيد البداية مع هذه مجموعة المميزة، ونأمل تحقيق نتائج كبيرة».



وأكد أنه سيبذل أفضل ما لديه وفريقه المساعد لتحقيق أفضل النتائج، وقال: «الكويت اليوم أصبح أكبر مما كان عليه سابقا، وأعدكم بأننا سوف نقدم الأفضل، ونحصد الألقاب»، لافتا إلى أن مسابقة الدوري الممتاز ستكون مختلفة عما كانت عليه سابقا، ومن الصعب إعطاء حكم مسبق، وستتضح الصورة بعد نهاية القسم الثاني للبطولة، وسيكون هذا النظام الجديد تحديا جديدا للجميع، كما ستكون مواجهات القسم الثالث حاسمة ومؤثرة في تحديد هوية البطل، وآمل أن يكون الدوري مثيرا أكثر مما كان عليه سابقا.



صفقة جديدة



إلى ذلك، أبرم الأبيض صفقة جديدة بضم العراقي شيركو كريم قادماً من نادي أربيل.