هادي العنزي



أحرزت الملاكمة نورة قشيعان المطيري المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة براغا الدولية المفتوحة لملاكمة السيدات، والتي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 10 الجاري بمدينة براغا في البرتغال. وشهدت البطولة منافسات قوية في عديد من الأوزان، بمشاركة ملاكمات من دول أوروبية وآسيوية.



من جانبها، أبدت نورة المطيري سعادتها الغامرة بالإنجاز الدولي الثاني تواليا للملاكمة النسائية الكويتية، بعد إحرازها المركز الثاني في بطولة كأس فرنسا الدولية، التي أقيمت يونيو الماضي، وقالت: «جاءت المواجهات قوية وتنافسية في جميع الأوزان، في ظل مشاركة واسعة لملاكمات من دول متقدمة في رياضة الفن النبيل، وقد تمكنت من التأهل إلى النزال النهائي، بعد تأهل صعب، وقدمت أفضل ما لدي في المباراة النهائية».



وأكدت نورة أن مستواها الفني والبدني تطور كثيرا بعد مشاركتها في بطولتين دوليتين تواليا، مضيفة انني ازددت خبرة فنية بعد مواجهة العديد من الملاكمات من أوروبا وآسيا.