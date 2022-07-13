عبدالعزيز جاسم



قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة جراح الظفيري ‏إن تدريبات الفريق ستنطلق الأحد المقبل بقيادة المدرب الصربي زيلكو ماركوف، وستستمر حتى موعد المغادرة إلى صربيا 30 الشهر الجاري لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوعين يتخلله من 4 إلى 5 مباريات ودية استعدادا لانطلاق الموسم المقبل 25 أغسطس والذي سيفتتح ببطولة الدوري الممتاز.



وسيحاول البرتقالي خلال الأيام المقبلة غلق ملف المحترفين بشكل نهائي من خلال التعاقد مع لاعب وسط وآخر رأس حربة بعدما جدد للثلاثي المدافعين الجزائري عماد الدين عزي والسويدي فلسطيني الأصل ميشيل ميلاد ولاعب الوسط الأردني أحمد عرسان.