تغلب مان يونايتد الانجليزي على نظيره ليفربول 4-0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس على لقب كأس بانكوك في ستاد راجامانغالا الدولي في تايلند، وسجل أهداف «الشياطين الحمر» جادو سانشو (12)، والبرازيلي فريد (30)، والفرنسي انتوني مارسيال (33)، وفاكوندو بيليستري (76).



وجاءت المباراة ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الدوري الانجليزي 5 أغسطس المقبل، وسيبدأ ليفربول مشواره أمام فولهام في اليوم الثاني للبطــــولة الانجليزية، ويتبعه «يونايتــــد» 7 أغسطس بلقاء يجمعه مع برايتون.



وغـاب عن القمـــة الإنجليزية الودية نجم مان يونايتد كريستيانو رونالدو، الذي يرفض المشاركة في أي معسكر إعدادي لفريقه لرغبته في الرحيل، فيما شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في النصف ساعة الأخير من المباراة.

وبدأ يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من معظم لاعبي الصف الثاني، حيث أبقى على محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وكوناتي، ونابي كيتا، وروبرتسون، وأرنولد، وتياغو ألكانتارا، بالإضافة إلى صفقة الريدز الجديد داروين نونيز، على دكة البدلاء.

فيما غلبت العناصر الاساسية على تشكيلة الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لفريق مان يونايتد، وقاد هجوم «الشياطين الحمر» الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، ودي خيا في حراسة المرمى، فيما تكون خط الدفاع من ليندلوف، وفاران، ولوك شو، ودالوت، وضم رباعي خط الوسط كل من فريد، وبرونو فيرنانديز، وماكتوميناي، وسانشو.