استبعد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن يشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في ظل تمسكه برفض تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وبحسب القوانين السارية حاليا في الولايات المتحدة، فإن استمرار رفض ابن الـ 35 عاما للقاح ضد «كوفيد-19» يعني أنه غير قادر على المشاركة في فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الـ 4 الكبرى والمقررة بين 29 أغسطس و11 سبتمبر المقبلين.



وسبق للصربي أن دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح بترحيله بداية العام الحالي من أستراليا، وبالتالي منع من خوض أولى البطولات الأربع الكبرى وحرم من محاولة الفوز بلقبه العاشر في ملبورن والحادي والعشرين في الـ «غراند سلام»، لكنه عوض في ويمبلدون، وبات ثاني أكثر اللاعبين إحرازا للألقاب الكبرى خلف الإسباني رافايل نادال (22) وأمام السويسري روجيه فيدرر (20).



وقال ديوكوفيتش: «في الوقت الحالي لا أستطيع الذهاب الى الولايات المتحدة. آمل الحصول على أخبار إيجابية لكن ليس هناك الكثير من الوقت، لا أعلم...».



وتابع: «أود خوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكن إذا لم يحدث ذلك فلن تكون نهاية العالم ولن تكون أول بطولة كبرى أنسحب منها.

من المهم بالنسبة لي أن أبقى بصحة جيدة جسديا وعقليا كي أتمكن من مواصلة اللعب لفترة طويلة وستأتي بالتأكيد فرص للقيام بذلك (المشاركة مجددا في فلاشينغ ميدوز)».