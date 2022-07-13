يتجه المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز نحو تجديد عقده مع فريقه مان سيتي بطل الدوري الإنجليزي حتى 2025، وفق ما أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية.

وفي ظل بقاء عام واحد على العقد الذي يربطه بسيتي، الفريق الذي وصل اليه في صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو، كان محرز من اللاعبين الذين يثيرون اهتمام العديد من الأندية، بينها يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جرمان.

لكن الجزائري البالغ 31 عاما الذي كان الموسم الماضي أفضل هداف لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على صعيد كافة المسابقات (24 هدفا بينها 7 في دوري أبطال أوروبا)، يبدو عازما على مواصلة مشواره مع الـ«سيتيزينس».



وبدأ الطرفان منذ فترة التفاوض على تمديد العقد، ويبدو أنهما اقتربا من الاتفاق على بقاء قائد المنتخب الجزائري في «ستاد الاتحاد» حتى عام 2025.

كما جدد سيتي عقد لاعب خط الوسط رودريغو هيرنانديز «رودري» لمدة خمسة أعوام، وقد أبدى اللاعب طموحا في تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأصبح الإسباني رودري واحدا من أبرز العناصر في مان سيتي منذ أن انتقل للعب في إنجلترا عام 2019 قادما من أتلتيكو مدريد.



وقال: «الانضمام للسيتي في 2019 كان أفضل قرار اتخذته في مسيرتي».