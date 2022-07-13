كشف النجم الويلزي غاريث بيل عن السبب الذي دفعه إلى الانتقال للدوري الأميركي لكرة القدم والدفاع عن ألوان لوس أنجيليس أف سي، هو تعزيز حظوظه بالتواجد مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 وربما مونديال 2026.



ولم يتعاقد النجم السابق لتوتنهام وريال مدريد مع لوس أنجيليس أف سي لأكثر من موسم، لكنه لم يستبعد البقاء لفترة أطول بالقول: «مازال أمامي الكثير من الأعوام (كلاعب). لم آت إلى هنا من أجل 6 أو 12 شهرا. جئت الى هنا من أجل محاولة اللعب لأطول فترة ممكنة».



ولا ينحصر طموح الويلزي الذي يحتفل بميلاده الثالث والثلاثين، في مواصلة المشوار لأطول فترة ممكنة على صعيد الأندية، بل وضع لنفسه هدف المشاركة مع بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2024 بعد أن يخوض معها نهاية العام الحالي أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 64 عاما.



وقال: «تواجدي في لوس أنجيليس يمنحني أفضل فرصة ممكنة لخوض كأس أوروبا، وربما بطولة أخرى من بعدها»، في إشارة منه إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة مشاركة مع كندا والمكسيك.