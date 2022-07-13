أعلن إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن رحيل لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.



وقال إنتر في بيان: «يعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو أنه توصل الى اتفاق لإنهاء عقد لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي»، مضيفا: «يود النادي أن يشكر أرتورو على عامين قضاهما مع النادي وتوج خلالهما بـ 3 ألقاب».



وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام ابن الـ 35 عاما للانتقال إلى فلامنغو البرازيلي الذي حل لديه منتصف الأسبوع الماضي من أجل التفاوض على الانضمام لصفوفه حتى نهاية عام 2023.



وقال فيدال للصحافيين بعدما استقبل من ممثلي النادي البرازيلي والعشرات من المشجعين: «أنا سعيد لوجودي هنا... نحن الآن نجري مفاوضات».