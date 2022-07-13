وصل هداف بايرن ميونيخ الألماني، الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، أمس إلى ميونيخ لاجراء الفحوصات الطبية الروتينية برفقة نجوم آخرين من العملاق البافاري تمهيدا لانطلاق التمارين رسميا، على الرغم من استمرار مساعي برشلونة الإسباني للظفر بخدماته.



وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية مايو أن «قصته» مع النادي الألماني «اقتربت من نهايتها» خلال مؤتمر صحافي مع المنتخب الپولندي.



وأبدى النادي الكاتالوني اهتماما كبيرا بضم المهاجم الهداف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب «فيفا» مرتين. وسبق أن ذكر جوان لابورتا رئيس برشلونة في السابع من يوليو «قدمنا عرضا للاعب وننتظر الرد وسنرى ما إذا كان إيجابيا».



ووفقا لبعض وسائل الإعلام، فقد قدم الـ «بلوغرانا» عرضا يناهز الـ 40 مليون يورو لكنه عاد ورفع من قيمة عرضه. ووصل ليفاندوفسكي بالسيارة إلى مستشفى في ميونيخ، وسبقه اللاعبون الدوليون مانويل نوير وتوماس مولر ولوروا سانيه، قبيل انطلاق التمارين التمهيدية للموسم الجديد.