أكد المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش أن برشلونة الإسباني «لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا التاريخ للنادي»، في أعقاب فسخ تعاقده مع النادي الكاتالوني الشهر الماضي.



وعاد ألفيش (39 عاما) إلى «كامب نو» في نوفمبر الماضي وشارك في 17 مباراة بعد تسجيله بشكل رسمي في يناير، لكن عقده قصير الأمد لم يتم تجديده.

وقضى ألفيش 8 أعوام في برشلونة خلال فترة الاحتراف الأولى وفاز بـ 23 لقبا في أنجح حقبة في تاريخ النادي الكاتالوني.

وخلال فترة احترافه الأولى صنع ألفيش 377 فرصة لزملائه في برشلونة، في رقم لا يتفوق عليه سوى 5 لاعبين فقط من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.