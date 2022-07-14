منتسبو سلاح الدفاع الجوي كفاءة مهنية وقدرات فنية في التعامل مع المنظومات الدفاعية



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد أن عملية استقطاب الشباب الكويتي للالتحاق بصفوف الجيش تتصدر أولويات العمل والاهتمام لدى قيادتنا الحكيمة، حرصا منها على فتح المجال أمام الكوادر والكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة والإسهام في تحقيق الأهداف والغايات والتطلعات المنشودة.



جاء تصريح الخالد خلال الزيارة التي قام بها صباح أمس إلى سلاح الدفاع الجوي والتي نقل فيها تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لمنتسبي الجيش الكويتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتقديرهم للدور الذي يقومون به في سبيل حفظ أمن وسلامة البلاد.



وكان في استقبال الوزير الخالد لدى وصوله آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن عادل الحافظ وعدد من ضباط السلاح، وقد عبر اللواء الحافظ في كلمة له عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي حرصا وتشجيعا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، لإخوانه وأبنائه منتسبي سلاح الدفاع الجوي، ودافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بمستوى الأداء والجاهزية والاستعداد.



بعد ذلك قام الخالد بجولة شملت الاطلاع على منظومة الباتريوت التابعة لسلاح الدفاع الجوي وآلية سير العمل فيها، وقد أعرب عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو السلاح في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكدا أن ما يقومون به من مهام وواجبات وعمل متواصل على مدار الساعة يعكس حجم كفاءتهم المهنية وقدراتهم الفنية، في التعامل مع المنظومات الدفاعية والتي يتطلب التعامل معها مهارة ودقة عالية.



وفي ختام زيارته، توجه الخالد بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسدد على دروب الخير والرفعة خطاهما.