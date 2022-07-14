بشرى شعبان



أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، أنه ضمن حملة «نحو طفولة آمنة»، سيتم إلزام أصحاب الأعمال الذين يقومون بتشغيل أحداث ممن بلغوا 15 سنة ولم يتجاوز عمرهم 18 عاما بإصدار إذن عمل لهم يتضمن «سن الحدث، ونوع العمل وأوقات الدوام» الخاصة بهذا الحدث، مع ضرورة الالتزام بشروط حماية الطفل، تجنبا للتعرض للمساءلة القانونية. وأضافت أن الشروط تتضمن أيضا ألا يتم تشغيل الحدث في الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي الخاص بالأحداث قبيل إلحاقهم بالعمل، وفي فترات دورية لا تتجاوز الـ 6 أشهر. وذكرت المزيد أن ساعات العمل المسموح بها لتشغيل الحدث هي 6 ساعات يوميا على ألا يتم تشغيلهم أكثر من 4 ساعات متتالية، بحيث تكون هناك فترة راحة لا تقل عن ساعة في حال أتم 4 ساعات عمل متتالية، لافتة إلى أنه يحظر تشغيل الأحداث ساعات إضافية أو في أيام الراحة والعطل أو من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا.