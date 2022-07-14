أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن تنفيذ مشروع إفطار يوم عرفة لهذا العام في الكويت و7 دول أخرى، واستفاد منه أكثر من 17240 شخصا.



وقال مدير العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري: إن نماء الخيرية قامت بتوزيع أكثر من 17240 وجبة على الصائمين يوم عرفة في الكويت وفلسطين واليمن وسورية وتشاد وبنغلاديش والهند وسريلانكا، مشيرا إلى أن إفطار صائم ليس مجرد لقيمات تسد الجوع، بل بسمة تصنع فرحة الصائم، ورحمة تخفف ألمه، وتداوي جرحه في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها.

وأوضح الكندري أن مشروع إفطار يوم عرفة يأتي ضمن حزمة من البرامج الإنسانية التي تنفذها نماء الخيرية في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية وللاجئين السوريين الذين اجتمع عليهم ألم النزوح والحاجة، فكان هذا المشروع لإدخال البسمة والسرور عليهم في أفضل الأيام، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر».

وأعرب الكندري عن خالص الشكر والتقدير لوزارتي الخارجية والشؤون على الجهود التي يبذلانها، وشدد على أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيدا للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة الشعوب، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين.