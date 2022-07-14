تقدم مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى أبناء الكويت ومن يقيمون على أرضها، وإلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وزف البدر البشرى الى داعمي اللجنة ومحبي العمل الدعوي بأن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2022 قد توجت بفضل الله عزّ وجلّ بتحقيق العديد من الإنجازات الدعوية المباركة، حيث أقامت اللجنة عدة فعاليات تضمنت محاضرات وأنشطة ومسابقات خلال العشر الأول من شهر ذي الحجة، لتعريف المهتدين الجدد بفضائل هذه الأيام وبمناسك الحج.

وأشار البدر إلى أن اللجنة وزعت الأضاحي المخصصة للمهتدين والمهتديات الجدد، لإشراكهم معنا في فرحة العيد، وإشعارهم بروح الأسرة الواحدة في أجواء من الألفة والمودة والإخاء، مجددا الشكر لداعمي العمل الدعوي ومشاريع اللجنة، الأمر الذي أثمر العديد من الإنجازات الدعوية والتعليمية، سائلا الله عزّ وجلّ أن يجعل أجر كل مهتد جديد في موازين حسناتهم يوم القيامة.