أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف قرارا بتشكيل لجنة على مستوى عال لا يقل التمثيل فيها عن وكيل وزارة مـسـاعد بـرئاسة قوة الإطفاء العام، وتضم في عضويتها كلا من: وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وإدارة الفتوى والتشريع وشركة المشروعات السياحية، تكون مهمتها تنظيم وتأمين الشواطئ البحرية.

وذكرت قوة الإطفاء في بيان لها ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو المحافظة على الصحة العامـة وتفادي كثرة حالات الغرق والحوادث التـي تـنتج عنها الوفاة أو الفـقـدان الأمر الذي يقتضي ضرورة إيجاد حلول لتنظيم الشواطئ وتحديد أوقات معينة للسباحة مع توفير متطلبات الأمن والسلامة لمرتادي الشواطئ.