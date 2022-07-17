هادي العنزي



غادر مساء أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين إلى العاصمة التايلندية (بانكوك) للمشاركة في بطولة تايلند الدولية المفتوحة لكرة الطاولة، والتي تقام منافساتها في مدينة بتايا خلال الفترة من 18 حتى 21 الجاري، ويشارك في البطولة أكثر من 45 لاعبا من الجنسين يمثلون أكثر من 12 دولة، ويشارك أزرق الطاولة في منافسات الفرق، والفردي، والزوجي المختلط.



من جهته، أكد رئيس الوفد سعد العجمي أن «طاولة» المعاقين تسعى إلى المنافسة على تحقيق أفضل المراكز في البطولة الدولية التي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية، نظرا لمشاركة العديد من اللاعبين المصنفين في الاتحاد الدولي للعبة. وقال العجمي إننا اعتدنا من أبطال كرة الطاولة تحقيق الإنجازات، ونأمل ألا تكون بطولة تايلند الدولية استثناء، وقد جاءت التحضيرات للبطولة محلية، نظرا لارتباط العديد من لاعبي الأزرق باختبارات الجامعة والثانوية العامة في الفترة الماضية.