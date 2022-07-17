هادي العنزي



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب أمام نظيره القطري 72-83 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة العربية الـ 19 للشباب لكرة السلة، التي تجري منافساتها في صالة نادي الزهور بالعاصمة المصرية (القاهرة).



كما خسر أزرق الشباب أولى مبارياته في البطولة أمام نظيره الجزائري بنتيجة 44-99 نقطة.



ويشارك في البطولة العربية منتخبات الجزائر، والسعودية، والإمارات، وقطر، ومصر البلد المضيف، بالإضافة إلى منتخب الكويت، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن تختتم المنافسات الخميس المقبل، حيث يلتقي أول وثاني الترتيب في المباراة النهائية على اللقب العربي، ويسبقها مواجهة بين الثالث والرابع لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث.



وقد واجه «أزرق الشباب» نظيره منتخب مصر في وقت متأخر من مساء أمس، في ثالث مبارياته بالبطولة، كما شهدت الجولة الثالثة مواجهتين أخريين، حيث التقى المنتخب السعودي بنظيره القطري، فيما جمعت ثالث المواجهات بين منتخبي الجزائر والإمارات.