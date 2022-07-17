مبارك الخالدي



تتواصل تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي على ستاد صباح السالم، استعدادا للسفر 23 الجاري الى تونس لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 13 من الشهر المقبل. وتميزت التدريبات العرباوية بالمعنويات العالية والحضور الكبير من اللاعبين. وحول استعدادات الأخضر للموسم الجديد تحدث لـ «الأنباء» إداري الفريق عبدالله الحائري والمنسق الإعلامي مشعل العبكل اللذان أكدا صعوبة المشوار في الموسم الجديد.



وقال الحائري ان الجهاز الفني يركز خلال هذه المرحلة على الجانب البدني وذلك قبل معسكر تونس والذي يتخلله خوض من 5 الى 6 مباريات ودية متدرجة من حيث القوة، ليصل الفريق الى أعلى درجات الجاهزية مع بداية الدوري المقررة في 25 من الشهر المقبل وبعدها الانتقال الي كأس الاتحاد الآسيوي، حيث مواجهة فريق السيب العماني 5 من سبتمبر المقبل ضمن الدور نصف النهائي. وأشاد الحائري بإقبال اللاعبين على التدريبات، مؤكدا ان هناك التزاما كاملا من اللاعبين بمن في ذلك المحترفون وهناك مفاوضات متقدمة مع محترف خامس، كما ان العربي متمسك بشعاره وهو المنافسة على كافة الألقاب المتاحة. وعن بطولة الدوري المقبلة، قال الحائري ان شكل الدوري المقبل تجربة جديدة وهو نظام ذهاب وإياب وموسم مثير وطويل يشهد 28 مباراة بخلاف مباريات الكؤوس والبطولات الخارجية وعليه نحتاج الى عدد كبير من اللاعبين على جاهزية عالية وهو في النهاية تجربة قد تكون مفيدة للاعبين.



من جانبه، قال العبكل: نتمنى النجاح في الموسم الجديد مع مجلس إدارة جديد للاتحاد وهي إطلالة مختلفة نتمنى ان تفيد الكرة واللاعب الكويتي اذ انها نتاج دراسة، والواضح ان الموسم المقبل سيكون طويلا وصعبا على كافة الفرق وبالأخص فريقنا الذي ينافس على اكثر من بطولة، كما ان مجلس إدارة النادي والجهاز الفني لديهم تصورات مبدئية ستطبق خلال التدريبات والمعسكر، ونتمنى ان يكون لاعبونا على قدر المسؤولية الذي اعتدناه منهم.