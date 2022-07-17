عبدالعزيز جاسم



تنطلق في الـ 7:30 مساء اليوم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة تحت قيادة المدرب الصربي زيلكو ماركوف على الملعب الفرعي لستاد الصداقة والسلام.



وستستمر تدريبات البرتقالي حتى 30 الجاري موعد المغادرة إلى المعسكر الذي سيقام في صربيا والذي سيمتد لأسبوعين وسيتخلله عدد من المباريات الودية التي لن تقل عن 4 مباريات، وذلك استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز 25 أغسطس المقبل.



وتمكن كاظمة من التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني جاي ديمبلي قادما من نادي الكويت، حيث يعتبر ديمبلي من أبرز المحترفين في الفترة الأخيرة وقدم مستوى مميزا مع فريقي الجهراء والفحيحيل.



ويسعى المدرب ماركوف لإنهاء ملف المحترفين قبل المغادرة إلى بلغراد التي عاد منها أمس، حيث قام النادي بتجديد التعاقد مع الثلاثي: المدافعين السويدي الفلسطيني الأصل ميشيل ميلاد والجزائري عماد الدين عزي، ولاعب الوسط الأردني أحمد عرسان، بالإضافة الى التعاقد مع ديمبلي، وبذلك لم يتبق سوى مكان لمحترف واحد سيكون في مركز الوسط المتأخر أو رأس الحربة.