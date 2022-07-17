عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي القادسية عن صفقاته المحلية هذا الموسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع 5 لاعبين، هم: طلال الأنصاري قادما من خيطان، وأحمد شبيب من اليرموك، وحارس مرمى العربي سابقا علي جراغ الذي خاض تجربة إسبانية في الموسم الماضي مع فريق ألماغرو وسبقها اللعب مع كاظمة، بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم السالمية نايف زويد، وكذلك مع لاعب وسط النصر وكاظمة السابق مشاري العازمي.



ويشارك لاعب الفريق السابق حمد أمان في التدريبات الجماعية مع الفريق رغبة منه في العودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من عامين، حيث كان آخر ظهور له مع العربي في موسم 2019-2020.



وقد يختتم الفريق تعاقداته هذا الموسم بتلك الصفقات سواء المحلية أو حتى على مستوى المحترفين بعد ما قرر الجهاز الفني تجديد الثقة والإبقاء على المدافع الألباني لورانس تراشي ولاعب الوسط التونسي حسام السويسي ليكتمل بذلك عقد «خماسي» المحترفين بعد التعاقد مع الثلاثي المدافع البوركيني باتريك مالو والمهاجم العاجي سيدريك هنري قادما من الفحيحيل، ومواطنه المهاجم مامادو سورو.



وكانت تدريبات الأصفر قد انطلقت الخميس الماضي بمشاركة معظم اللاعبين على الملعب الفرعي بستاد محمد الحمد بقيادة المدرب ناصر الشطي حيث كانت البداية بـ 23 لاعبا.



وسيغادر القادسية إلى معسكره في مصر أو تركيا 27 يوليو الجاري ويستمر لمدة أسبوعين سيتخلله 3 أو 4 مباريات ودية وذلك لرفع لياقة اللاعبين البدنية وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد الذين وصل عددهم حتى الآن إلى 8 لاعبين بالإضافة إلى دخول أكثر من لاعب شاب قد تكون له حظوظ باللعب مع انطلاق الموسم المقبل.