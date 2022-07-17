عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي اليرموك عن تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي بايشاو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسم واحد، حيث يشارك «أبناء مشرف» في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى بعد هبوطهم الموسم الماضي.



وقامت إدارة النادي في وقت سابق بالموافقة على اعتذار مدرب الفريق الوطني أحمد حيدر ومساعده محمد السلمان عن عدم إكمال المهمة لتتعاقد مع بايشاو الذي سيصل فجر الثلاثاء المقبل وهو اليوم نفسه الذي ستنطلق فيه تدريبات الفريق. ويسعى «اليرامكة» إلى التعاقد مع 5 محترفين من أجل العودة إلى دوري الأضواء، وستكون الاختيارات مسؤولية المدرب البرتغالي.