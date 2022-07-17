اختار الاتحاد الدولي للدراجات المائية IJSBA ومقره الولايات المتحدة، رئيس لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي حسين دشتي مديرا لسباق بطولة العالم 2022، في إنجاز كبير لصالح الرياضات البحرية الكويتية، مطالبا السماح له بالحضور والمشاركة في البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد أو الاستعانة به في الرد على الاستفسارات أو طلب أي معلومات عن الاتحاد وعن النظم واللوائح الدولية المعنية برياضة الدراجات المائية.



وذكر الاتحاد في إفادة له إلى أن IJSBA هو الاتحاد الوحيد من نوعه في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد اتحاد منفصل للمتسابقين أو الشركات المصنعة بخلاف IJSBA وهو المسؤول بشكل أساسي عن إنشاء وتطوير وتعزيز أنشطة رياضة الدراجات المائية في جميع أنحاء العالم.



وكان الاتحاد العربي السعودي للرياضات البحرية قد سبق له اختيار دشتي لتنظيم بطولات الدراجات المائية في المملكة العربية السعودية وفقا للنظم الدولية، وقد شارك في تنظيم البطولة الخليجية التي أقيمت بالجوف وببطولات أخرى في المملكة.