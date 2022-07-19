5886 مواطناً عاطلون لأقل من 6 أشهر.. و1473 دون عمل لأكثر من 12 شهراً

4438 من المتعطلين أعمارهم بين 20 و24 عاماً.. يشكلون 53% من الإجمالي

%57 من المتعطلين عزَّاب بواقع 4733 مواطناً.. و2961 متزوجون وعاطلون

الجامعيون الأكثر تعطلاً عن العمل بـ 4212 مواطناً ومواطنة.. 51% من الإجمالي



علي إبراهيم



كشفت بيانات حكومية رسمية أن هناك نحو 8318 مواطنا ومواطنة عاطلين عن العمل في الكويت حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وأن مدة تعطل العديد منهم تتجاوز الـ 12 شهرا، رغم أنهم مسجلون لدى ديوان الخدمة المدنية ويبحثون عن فرصة، كما أن الغالبية العظمى من المتعطلين شباب.



وأظهرت البيانات أن الغالبية العظمى من المتعطلين الكويتيين من الإناث بنسبة 59% من جملة المتعطلين وبواقع 4909 مواطنات، كما يلاحظ أيضا ان الغالبية العظمى من المتعطلات من فئة المتزوجات بواقع 2255 مواطنة، يأتي ذلك إلى جانب انخفاض عدد المتعطلين الكويتيين من ذوي المؤهلات الدنيا (بدون مؤهل - المتوسط - الثانوية)، حيث بلغت نسبتهم حوالي 17.77% من جملة المتعطلين.



وأظهرت البيانات أن حوالي 15.79% من الإجمالي الكلي للمتعطلين الكويتيين ليس لديهم التأهيل المهني الكافي، وذلك لعدم انخراطهم في دورات تدريبية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة، وفي المقابل نجد ان نسبة المتعطلين الذين حصلوا على التأهيل المهني الكافي وانخرطوا بدورات تدريبية واكتسبوا خبرات تصل إلى حوالي 84.21%.



وتفصيليا، كشف تقرير حكومي عن أعداد المتعطلين الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 30 يونيو 2022، ان عدد المتعطلين الكويتيين عن العمل وفقا لبيانات الديوان بلغ 3818 متعطلا، منهم 3409 من الذكور بنسبة 41% 4909 من الإناث بنسبة 59%.



مدة التعطل



وفيما يتعلق بمدة التعطل، أظهرت البيانات أن المتعطلين لمدة أقل من 6 أشهر بلغ عددهم 5886 مواطنا ومواطنة، من بينهم 2511 مواطن، و3375 مواطنة، أما المتعطلون من 6 إلى أقل من 12 شهرا فقد بلغ عددهم 959 مواطنا ومواطنة من بينهم 459 مواطنا، و500 مواطنة، أما المتعطلون عن العمل لمدة 12 شهرا فأكثر فيبلغ عددهم 1473 مواطنا ومواطنة من بينهم 1034 مواطنة و439 مواطنا.



وبلغة النسب، سجل من بلغت مدة تعطلهم 12 شهرا فأكثر حوالي 17.71% من إجمالي المتعطلين تتضمن 12.88% بين الذكور، وحوالي 21.06% بين الإناث، من جانب آخر، بلغت نسبة المتعطلين من 6 شهور إلى أقل من 12 شهرا حوالي 11.53% من إجمالي المتعطلين بواقع 13.46% بين الذكور و10.19% بين الإناث، بينما بلغت نسبة المتعطلين لمن تقل مدة تعطلهم عن 6 شهور، 70.76% من إجمالي المتعطلين بواقع 73.66% بين الذكور و68.75% بين الإناث.



ديموغرافياً



وحول الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمتعطلين إذ يمكن حساب النسبة المئوية لأعداد المتعطلين حسب النوع لعام 2022، نجد ان الإناث يمثلن 59% من جملة المتعطلين، بينما يمثل الذكور النسبة المتبقية والبالغة 41%.



وتظهر الأرقام أن المواطنين العاطلين عن العمل تركزوا في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما، إذ استحوذت تلك الفئة العمرية على 53% من المتعطلين عن العمل بواقع 4438 مواطنا ومواطنة من بينهم 1883 مواطنا و2555 مواطنة، وحل في المرتبة الثانية الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما بواقع 1898 مواطنا ومواطنة من بينهم 860 مواطنا و1038 مواطنة، وحل ثالثا الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاما بواقع 64 مواطنا ومواطنة من بينهم 254 مواطنا و350 مواطنة، وحل بالمرتبة الرابعة الفئة العمرية من 35 إلى 39 عاما بواقع 449 مواطنا ومواطنة من بينهم 149 مواطنا و300 مواطنة.



وتشير البيانات الى ملاحظات أخرى إذ تتركز أعداد المتعطلين الكويتيين في الفئات العمرية الأولى، حيث إن ما يقرب من 76.17% من جملة المتعطلين في الفئة العمرية 20 - 29، كما ان حوالي 12.66% منهم في الفئة العمرية 30-39، ويشير ذلك ان الغالبية العظمى من المتعطلين هم من الشباب.



كما ان حوالي 6.92% من جملة المتعطلين الكويتيين في الفئة العمرية 40-49، حيث يلاحظ ان معظم أفراد هذه الفئة العمرية هم غالبا من المتزوجين، وان نسبة المتعطلين الكويتيين في الفئات العمرية من 50-64 تبلغ حوالي 3.98% وهي أقل نسبة من جملة المتعطلين لمختلف الفئات العمرية، وبمقارنة التوزيع العمري للمتعطلين الكويتيين حسب النوع، فإنه يلاحظ ارتفاع نسبة المتعطلين من الذكور في الفئة العمرية 20-29 إلى 80.47%، بينما تبلغ نسبة المتعطلين من الإناث حوالي 73.19%.



من جهة أخرى، يظهر انخفاض نسبة المتعطلين من الإناث اللاتي أعمارهن بين 30-64، حيث بلغت حوالي 26.72%، وعند الذكور بلغت حوالي 18.97%.



الحالة الاجتماعية



أما توزيع المتعطلين الكويتيين حسب الحالة الاجتماعية، فأظهرت البيانات أن 57% من المتعطلين عن العمل لم يتزوجوا بواقع 4733 متعطلا، من بينهم 2556 مواطنا و2177 مواطنة، بينما يوجد نحو 2961 مواطنا متزوجين متعطلين عن العمل من بينهم 706 مواطنين و2255 مواطنة، كما أن هناك 581 مطلقا عاطلاعن العمل من بينهم 145 مواطنا و436 مواطنة، و43 مواطنا «أرمل متعطل عن العمل» بواقع 2 مواطن و41 مواطنة.



ويلاحظ من البيانات ارتفاع نسبة المتعطلين غير المتزوجين، حيث تبلغ نسبتهم 56.90%، في المقابل بلغت نسبة المتعطلين المتزوجين حوالي 35.60%، أما بالنسبة للمطلقين والأرامل معا فالنسبة لم تتجاوز 7.5% من جملة المتعطلين.



وبمقارنة التوزيع النسبي للمتعطلين الكويتيين حسب الحالة الاجتماعية والنوع (ذكور، إناث) فإنه يلاحظ ارتفاع نسبة المتزوجات من الإناث والتي بلغت 45.94% من إجمالي الإناث عن تلك للمتزوجين من الذكور والتي بلغت 20.71% من إجمالي الذكور.



من جهة أخرى، يلاحظ ارتفاع نسبة المتعطلين من الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج مقارنة بمثيلتها بين الإناث، حيث بلغت هذه النسبة 74.98%، 44.35%.



ولجهة توزيع المتعطلين الكويتيين حسب المستوى التعليمي، أظهرت البيانات أن المواطنين من الجامعيين هم ذوو النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل، إذ يبلغ عددهم الإجمال نحو 4212 مواطنا ومواطنة، من بينهم 1130 مواطنا و3082 مواطنة، وحل في المرتبة الثانية حملة الدبلوم فوق الثانوية وأقل من الجامعي بواقع 1622 مواطنا ومواطنة، من بينهم 1107 مواطنين، و515 مواطنة، وجاء ثالثا المواطنون الحاصلون على الابتدائية بواقع 854 مواطنا ومواطنة من بينهم 227 مواطنا و627 مواطنة، وحل رابعا المواطنون بثانوية بدورة سنتين فأكثر بنحو 652 مواطنا ومواطنة، من بينهم 404 مواطنين و248 مواطنة.



وتشير البيانات الى تركز عدد من المتعطلين بصفة أساسية في فئة حملة المؤهلات دون الشهادة الثانوية (الابتدائية والمتوسطة)، حيث بلغت نسبتهم حوالي 15.76% لهذا العام، ويلاحظ أيضا ان نسبة المتعطلين الذين (لا يحملون مؤهلات دراسية) بلغت حوالي 3.65% من جملة المتعطلين، ولفئة (حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها) بلغت نسبتهم (9.46%) من جملة المتعطلين.



من جهة أخرى، يلاحظ ارتفاع نسبة المتعطلين الكويتيين من فئة (حملة الشهادة الجامعية وما يعلوها)، حيث بلغت 51.31%، تلي ذلك فئة حملة الدبلوم (فوق الشهادة الثانوية ودون الجامعية)، حيث لم تتعد نسبتهم 19.5% من جملة المتعطلين الكويتيين.

انخفاض للإناث.. وتزايد للذكور

أظهرت المقارنة وفقا للنوع والتعليم انخفاضا بسيطا بنسبة المتعطلين من الإناث حملة المؤهلات دون الشهادة الثانوية عن مثيلتها بين الذكور، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 15.64% من الإناث مقابل 15.92% من الذكور.

يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع نسبة المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية او ما يعادلها بين الذكور عنها بين الإناث، حيث لم تتعد هذه النسبة 14.17% بين الذكور مقابل 6.19% بين الإناث، وكذلك ارتفاع نسبة المتعطلين من حملة الشهادة الجامعية وما يعلوها لدى الإناث إذا ما قورنت بالذكور، حيث وصلت هذه النسبة 63.25% و34.12% لكل منهما على التوالي.