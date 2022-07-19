أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنها عملت كمدير رئيسي مشترك، إلى جانب أطراف أخرى، فيما يتعلق بتسعير وإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار من قبل دار الأركان، وهي من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.



وتم بيع الصكوك البالغ مدتها 3 سنوات في 30 يونيو 2022، وقد لاقت طلبا كبيرا من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعد هذا الإصدار الثاني عشر في السوق للشركة حتى الآن.



وتجدر الإشارة إلى أن دار الأركان، المدرجة في تداول، تعتبر أكبر مطور سعودي من حيث القيمة السوقية ولديها محفظة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 8.5 مليارات دولار، وتنتشر المشاريع الكبرى للشركة في جميع أنحاء المملكة وفي الأسواق الدولية بما في ذلك دبي وسراييفو. سيتم استخدام عائدات الإصدار لدعم أهداف التطوير الخاصة بالشركة ومجموعة المشاريع التي تعتزم تنفيذها على مستوى العالم.



وقال سليم باتيل، رئيس الاستثمار، أسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف إتش المالية: يسعدنا العمل كمدير رئيسي مشترك لإصدار آخر ناجح لشركة دار الأركان. لقد قمنا بدور محوري في توحيد الصكوك، ما جعل هذه المعاملة تعكس قدرات جي إف إتش القوية في سوق رأس المال وقدرتنا على الريادة في المعاملات المهمة لدعم تطلعات عملائنا وتحقيق النمو، سنواصل تعزيز وتوسيع خدماتنا في أسواق رأس المال والاستشارات لدعم عملائنا بشكل أكبر.



وقامت جي إف إتش بدور القائم بالترتيب والمستشار لإصدارات صكوك بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أميركي منذ 2022، بما في ذلك صكوك إنفراكورب الدائمة، التي تعتبر أول صكوك خضراء يتم إصدارها من قبل مؤسسة بحرينية.



من جانبه، أضاف آندي راهيجا الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان: كانت جي إف إتش داعما إقليميا مهما وقدمت دعما لا يقدر بثمن في مساعدتنا لتنفيذ هذه المعاملة الناجحة بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات. نود أن ننتهز هذه المناسبة لكي نشكر فريق العمل في جي إف إتش لدورهم المحوري ونتمنى للمجموعة كل النجاح والتوفيق الآن ومستقبلا.