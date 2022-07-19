الحر: «بيتك» استحق الجائزة باجتيازه متطلبات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS

الفلاح: البنك مرجع في الاستدامة ولدينا خطة طموحة لتكرار التجربة على جميع مبانيه وفروعه

العربيد: نعمل وفق إستراتيجية استدامة متكاملة تم وضعها عام 2020 وتستمر لـ 5 سنوات



حصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي والتي تمنح للمشاريع المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية الصارمة التي تحددها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GSAS، وذلك عن مبنى معرض KFH Auto، حيث يعتبر «بيتك» أول بنك في الكويت يحصل على هذه الشهادة المرموقة.



وجرى حفل تسليم الشهادة في مبنى معرض KFH Auto بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير د.يوسف بن محمد الحر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا، الى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في «بيتك».



جائزة مستحقة



وفي كلمته على هامش حفل تسليم الشهادة، أكد د.يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على أن معرض KFH Auto استحق هذه الجائزة التي ينضوي تحتها 10 معايير رئيسية ومهمة بعد سلسلة من التقاييم والمعاينات من خلال مراجعات مكتبية للوثائق والمستندات الخاصة بمتطلبات المنظمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للفحص والمعاينة من خلال فريق مختص من خبراء المنظمة للتأكد من تطابق معايير الوثائق على أرض الواقع.



وأضاف: «تتضح ملامح الاستدامة على معرض KFH Auto من الزيارة الأولى من حيث الإضاءة الطبيعية والبيئة الداخلية، بالإضافة إلى نظام التهوية واستهلاك الطاقة. ولا شك أن مثل هذه العوامل تبعث الأمل والتفاؤل لوجود مثل هذه المباني العملاقة الصديقة للبيئة».



وأشاد الحر باهتمام «بيتك» كأحد أعمدة النظام المالي والمصرفي في الشرق الأوسط بمعايير الاستدامة والبيئة، وقال: «جميل جدا ان نرى القطاع المالي يساهم بمثل هذه الأمور التي تهم البيئة والعالم الآن ومستقبلا، لاسيما أن الاستدامة باتت محور الدول والحكومات والعالم أجمع لما لها من أهمية على مستقبل البشرية. ونناشد جميع المؤسسات أن تحذو حذو «بيتك» بالتطبيق العملي والفعلي للاستدامة التي لم تعد ترفا فكريا أو مجرد مواد تسويقية، بل ضرورة وحاجة ملحة جدا في هذا الوقت.



مرجع في الاستدامة



بدوره، أكد م.فهد الفلاح مدير أول المشاريع والصيانة في «بيتك» أن معرض KFH Auto هو مجرد خطوة أولى وبداية استراتيجية متكاملة للاستدامة البيئية.



وأشار إلى أن «بيتك» بدأ فعليا بتطبيق العديد من مشاريع الاستدامة في فروعه المصرفية المنتشرة بجميع أنحاء الكويت ويفوق عددها 60 فرعا، مبينا ان ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات مجلس الإدارة الذي كان حريصا في وقت مبكر على الدفع باتجاه الاستدامة والاهتمام بالبيئة من خلال فكرة معرض KFH Auto، والعديد من المبادرات الأخرى التي تنضوي تحت مظلة الاستدامة وتشكل روافد تصب في استراتيجية الاستدامة الشاملة للبنك.



وأوضح الفلاح أن معرض KFH Auto وهو أكبر معرض في الشرق الأوسط الذي يقدم كل خدماته التمويلية تحت سقف واحد بمساحة إجمالية لمسطحات بناء 38 ألف متر مربع، يتمتع بالعديد من العوامل الفنية التي جعلت منه مبنى صديق للبيئة وتتوافر به معايير الاستدامة من حيث الإضاءة الطبيعية من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا الزجاج للواجهات الرئيسية والذي يغطي ما مساحته 2000 متر مربع بكفاءة عزل عالية للحرارة الخارجية وبما يسمح للاستفادة من الإضاءة الطبيعية إضافة إلى توفير SKY LIGHTS «إنارة الأسقف الطبيعية» التي تغطي مساحة 350 مترا مربع، بالإضافة إلى معلقات الإنارة بنظام LED وشرائح الألواح الزجاجية SOLAR SYSTEM لتوفر الطاقة المتجددة من خلال استغلال أشعة الشمس، مع خدمات مخارج الشحن للسيارات الكهربائية.



وشدد الفلاح على أن «بيتك» سباق دائما في مشاريعه، وهو المرجع الأول في هذا الأمر، معربا عن أمله من جميع المؤسسات أن تساهم في المحافظة على البيئة والحرص على الاستدامة لما فيه مصلحة العالم أجمع.



وأعرب الفلاح عن فخره بأن الفريق الذي عمل على تطبيق الأنظمة واستيفاء المتطلبات، هم من موظفي «بيتك» دون الاستعانة بأطراف خارجية.



خطة إستراتيجية متكاملة للاستدامة



من جهته، قال محمد العربيد المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك» إن البنك لديه خطة استراتيجية متكاملة للاستدامة تم وضعها في عام 2020 وتستمر لـ 5 سنوات، وهي مجرد نقطة انطلاق للمزيد من المشاريع المهمة.



وأكد أن مثل هذه الشهادات والتقديرات تؤكد على ريادة «بيتك» في الاستدامة والمحافظة على البيئة وإطلاق مبادرات مختلفة تحت مظلة Keep it Green، مبينا ان ذلك جزء من ريادة متكاملة على جميع القطاعات في ظل الدعم والتوجيه المستمر من مجلس الإدارة.



KFH Auto.. صديق للبيئة



يعد معرض بيتك للسيارات KFH Auto الصديق للبيئة، هو الأكبر والأحدث على مستوى الشرق الأوسط وبمساحة إجمالية لمسطحات بناء تبلغ 38 ألف متر مربع.

ويقدم من خلاله جميع خدماته التمويلية لكل المنتجات التي تلبي حاجة عملائه للتمويلات الاستهلاكية والإسكانية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومنها منتج «السيارات» الذي يتسع لعرض أكثر من 200 سيارة، ويضم المعرض اكثر من 20 وكالة سيارات و30 علامة تجارية بين سيارات ودراجات بخارية ومائية وقوارب بحرية، ويمثل مدينة متكاملة تضم كل ما يتعلق ببيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات الأخرى، بالإضافة الى منتجات التأجير والتثمين وخدمات المرور والتأمين، وتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي لمنتجات الأثاث والأجهزة، والمطابخ والمنتج التعليمي والطبي وخدمات التمويل الإسكاني لتغطي كل أعمال البناء وتسليم المفتاح، كما يضم قسما خاصا للسيدات.