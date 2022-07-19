أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تدشين حملة «كأس العالم FIFA قطر 2022» بالتعاون مع فيزا، والتي يقدم من خلالها فرصا استثنائية لحاملي بطاقات فيزا بلاتينوم، سيجنتشر، وإنفينيت الائتمانية من KIB للدخول في السحب والفوز بواحدة من ثلاث جوائز كل منها تشمل باقات سفر متكاملة مع مرافق لحضور فعاليات دورة كأس العالم 2022 في دولة قطر. وتمتد حملة KIB الترويجية لرحلة كأس العالم FIFA قطر 2022 الفريدة من الفترة بين 1 يوليو حتى 30 سبتمبر المقبل، ليتم خلالها تأهيل 3 من عملاء البنك من مستخدمي بطاقات الائتمان المذكورة للدخول تلقائيا في السحب الذي سيقام بتاريخ 10 أكتوبر المقبل، والذي يمنح الفائزين باقات من الجوائز المميزة، شاملة تذكرتين لحضور مباراة كأس العالم، مع تذكرتين للسفر (كلاهما ذهاب وعودة من الكويت إلى قطر إلى الكويت)، إلى جانب حجز فندق للإقامة ليلتين بصحبة رفيق بإفطار يومي، علاوة على خدمات النقل والتوصيل من وإلى المطار، وكذلك من وإلى المباراة، ذلك فضلا عن مبلغ 400 $ يتم تحويله إلى بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل الفائز.



وفي معرض حديثه عن إطلاق هذه الحملة الكبيرة، قال عمر المسلم (مدير أول - إدارة تطوير المنتجات) في KIB: التأهل للسحب يشترط إنفاق مبلغ 1000 دينار وبحد أدنى - أو ما يعادل ذلك بالعملات الأخرى، باستخدام إحدى البطاقات الائتمانية المذكورة خلال مدة الحملة فقط، على أن تكون البطاقات مفعلة وسارية لدى العميل. كما تحتسب فرصة التأهل للسحب مقابل كل 1 دينار ينفقه العميل من تلك البطاقات المتميزة، بحيث تتيح كل من بطاقتي فيزا بلاتينوم وفيزا سيجنتشر 3 فرص لكل دينار ضمن للمعاملات المحلية، و6 فرص للمعاملات الدولية، أما فيزا إنفينيت، فهي تتيح 4 فرص لكل دينار ضمن للمعاملات المحلية، و7 فرص للمعاملات الدولية - غير شاملة للمعاملات النقدية والمعاملات الملغاة أو المرتدة، مع تطبيق كافة الشروط والإحكام.