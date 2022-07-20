دخلـــت المجموعــــة الافتتاحية من المتدربين الصيفيين في الجامعة الأمريكية الدولية في شراكـــة مـــع الشركات والمنظمات الرائدة، وأطلقت ما يتوقع أن يكون المنهج الأكثر صرامة القائم على الممارسة في المنطقة، حيث أقامت الشركات البارزة في المنطقة شراكات استراتيجية مع AIU، وحضرت العديد من الشركات والمنظمات اللقاء الوظيفي الأخير الذي استضافته الجامعة الأمريكية الدولية.

وقال عبدالله رشيم من شركة علي عبدالوهاب التجارية: «نحن في هذا الحرم الجامعي الجميل للنظر إلى الطلاب، ونأمل أن يكون لدينا برنامج تدريب داخلي ومتدربين من هذه الجامعة».

في المجموع، حصل 54 طالبا على تدريب داخلي وخارجي مرغوب فيه للغاية وأقيمت شراكات جديدة مع قادة الصناعة.

وقع كبار القادة من الجامعة الأمريكية الدولية والشركات الكويتية ذات السمعة الطيبة مذكرة تفاهم تهدف الى إقامة شراكات ذات منفعة متبادلة، ما يسمح للطلاب بمشاركة وجهات نظرهم الجديدة في الشركات مع اكتساب خبرة صناعية لا تقدر بثمن، ويمثل هذا التعاون إطلاق برنامج التدريب الصيفي المرموق للخدمات المهنية في الجامعة الأمريكية الدولية.



وصرح ممثل شركة المطوع للهندسة: «نحن متحمسون حقا لبدء شراكتنا مع الجامعة الأمريكية الدولية للتدريب على التصميم الداخلي».

وجاءت الشركات والمؤسسات الرائدة في المنطقة إلى الجامعة الأمريكية الدولية لتقديم فرص وظيفية مختلفة للخريجين الجدد، وذكر أحد ممثلي شركة كايان للصناعات أن الشركة تتطلع إلى «التعاون في اختيار بعض الطلاب للعمل معنا في برنامج التدريب الصيفي، ما يعزز عملهم ويعطيهم صورة لما يحدث في الحياة الواقعية».

وتعكس هذه الشراكات الاستراتيجية السمة المميزة لمهمة الجامعة لتعزيز وتطوير المهارات القابلة للنقل التي تنتج «المبدعين، وليس المستهلكين فقط».