بتوجيهات من مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي، استحدثت عمادة شؤون الطلبة تطبيقا إلكترونيا جديدا يدعم جودة العمليات المتعلقة بنشاط التشغيل الطلابي، وذلك بالتعاون مع القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة وتقنية المعلومات د.زيد حسين.



هذا، وأكد عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي سعي عمادة شؤون الطلبة وتطلعها المستمر للترحيب بكل ما من شأنه خدمة طلبة جامعة الكويت من برامج وأفكار جديدة تدعم الخدمات والأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرا إلى أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام، كما يعد نظاما آمنا يوفر الوقت والجهد بالنسبة للإجراءات اللازمة والبيانات المستخدمة، مبينا أهمية سرعة الإنجاز، خاصة فيما يتعلق برصد مكافآت الطلبة المتعلقة بأنشطة التشغيل الطلابي.



وتقدم د.العنزي وأسرة عمادة شؤون الطلبة بالشكر الجزيل لمدير الجامعة د.يوسف الرومي على توجيهه ودعمه الدائم، والشكر موصول كذلك للقائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة وتقنية المعلومات د.زيد عبدالرحمن حسين، لدعمهما المقدم بهدف التطوير والارتقاء بمستوى الأنشطة الطلابية التي تقدمها جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة لخدمة الطلبة.